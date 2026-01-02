Erfurt (dpa/th) - Thüringens Arbeitsministerin Katharina Schenk (SPD) mahnt angesichts des Fachkräftemangels in Thüringen insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Pflege zu einem Kulturwandel. Maßnahmen wie Verbesserungen bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen und gezielte Anwerbeprogramme im Ausland könnten auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn die Menschen auch gesellschaftlich integriert werden. "Das ist ja eigentlich auch etwas, was die Bevölkerung mittragen muss, dass man eben auch Einwanderungsland ist, das kann man nicht von oben verordnen", so Schenk.