"Wir sorgen dafür, dass sie dort speziell auch für den deutschen Markt ausgebildet werden und dann hierherkommen." Die Herausforderung sei dann allerdings, die Eingewanderten dauerhaft zu halten. "Wenn wir es in Thüringen nicht schaffen, für Fachkräfte aus dem Ausland hier ein Umfeld zu bieten, dass sie sich hier auch wohlfühlen, sind sie sehr schnell dann dort im Bundesgebiet, wo es ihnen von der Community besser geht. Und das ist eben nicht Thüringen."