Der Fachkräftemangel prägt zunehmend den deutschen Arbeitsmarkt – auch im Ilm-Kreis. Wie groß die Herausforderung ist, machte Jan Pieter Schulz, Volkswirt der IHK Südthüringen, bei einem Vortrag im Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau (TGZ) deutlich. Im Rahmen der Vortragsreihe „Thür auf – Innovation im Dialog“ wurde am Donnerstagabend über Ursachen, Folgen und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Ein zentrales Thema dabei: die wachsende Bedeutung internationaler Fachkräfte für Thüringen.