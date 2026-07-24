Fachkräftemangel Chemiebranche will mehr Ausbildungsplätze sichern

Als Ursachen nennen Arbeitgeberverband und Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage der Branche. Hohe Energie- und Produktionskosten, zunehmender internationaler Wettbewerb, ausbleibende Investitionen und Standortschließungen setzten viele Unternehmen unter Druck. Gleichzeitig steige der Bedarf an qualifizierten Fachkräften, weil in den kommenden Jahren zahlreiche erfahrene Beschäftigte in den Ruhestand gingen. "Die Ausbildungszahlen in unserer Region sind alarmierend", sagte IGBCE-Landesbezirksleiterin Stephanie Albrecht-Suliak.