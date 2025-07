Fachkräftegewinnung: Fast Lane für ausländisches Fachpersonal wird erweitert

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund zeigte sich zufrieden. "Die Fast Lane kann helfen, Verfahren effizienter zu gestalten und Fachkräften aus dem Ausland schneller den Weg in den bayerischen Arbeitsmarkt zu ebnen", sagte der Vorsitzende des DGB Bayern, Bernhard Stiedl. Zuwanderung ersetze aber nicht die Notwendigkeit, auch in Deutschland alle Menschen in Arbeit und Ausbildung zu bringen.