Bislang bildet Vietnam den Schwerpunkt von Anwerbeaktionen des Landes bei Pflegeazubis. Künftig sollen auch fertig ausgebildete Fachkräfte aus dem südostasiatischen Land geholt werden, so Werner. Dafür müsse die Ausbildung an den dortigen Schulen so angepasst werden, dass die Abschlüsse sowohl in Deutschland als auch in Vietnam anerkannt würden. Anders als hierzulande gebe es in Vietnam keinen eigenständigen Ausbildungsgang Altenpflege.