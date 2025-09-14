Natürlich hat er das nicht so gemeint. Und von Ausländern auch nie gesprochen, versichert der Schmalkalder Landtagsabgeordnete der AfD, Jan Abicht, am Samstag auf seinen Social-Media-Profilen. Da war bereits ein Sturm der Entrüstung über ihn hereingebrochen. Wie genau er seine Aussagen zum Einsatz von Arbeitskräften im Tourismus meinte, die nicht aus Thüringen stammen, lässt er allerdings im Vagen – und bedient sich damit eines typischen Musters der AfD. Erst mal die Bombe platzen lassen und sich anschließend als Opfer von Fehlinterpretationen hinstellen.