Fachkräfte: IG-Bau-Chef: Sollten Nachwuchs mit mehr freien Tagen ködern

Feiger sagte weiter, auch im Sommer sollte es wegen immer extremerer Temperaturen ein Kurzarbeitergeld geben. "Arbeitet ein Dachdecker im Hochsommer an einem Metalldach, kann das schnell 50 Grad heiß werden." Dafür brauche es neue Regelungen, so der IG-Bau-Chef – auch damit die Beschäftigten im höheren Alter noch in ihrem Beruf arbeiten könnten.