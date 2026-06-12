Überraschend scheint, dass sehr häufig Frauen beteiligt sind, wie Plasse unter Berufung auf viele Ermittlungsergebnisse erzählt. "Es ist erstaunlich, aber oft handelt es sich bei denen, die solche Videos filmen oder klicken, um ganz normale Leute. Was auch immer normal ist."

Weitere Untersuchungen seien aber nötig, um die psychologischen Hinter- und Abgründe zu verstehen. Offensichtlich ist jedoch: Gerade junge Äffchen wie Makaken sehen Menschenbabys sehr ähnlich. "Und wenn das Tier irgendwann nicht mehr reicht, möchte der Mensch mehr", warnt Plasse.

Schockierender Fall: Makakenbaby Mini

Apropos Makaken: Besonders schockierend ist der Fall von Mini. Das Makakenkind wurde zum Symbol einer aufsehenerregenden BBC-Recherche und war auch auf Bali Thema. Ein internationales Netzwerk hatte Foltervideos von Affen in Auftrag gegeben und verbreitet. Mini war als Baby ihrer Mutter entrissen worden und landete bei einem Mann in Indonesien, der sie für zahlende Kunden misshandelte und die Qualen filmte.

In Chatgruppen auf Plattformen wie Telegram galt sie als eine Art "Star", für dessen Misshandlung immer neue Wünsche und Vorschläge geäußert wurden. Die BBC trug nach monatelangen Recherchen dazu bei, dass mehrere Beteiligte festgenommen wurden. Nach ihrer Rettung verbrachte Mini mehr als zwei Jahre zur Rehabilitation in einer Auffangstation, bevor sie 2024 endlich wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.

Emotionale Rettungsvideos oft nur ein Fake

Und noch ein weiteres dramatisches Phänomen grassiert: Bei sogenannten "Fake Rescues" werden Tiere gezielt in Notlagen gebracht – etwa in Gruben oder Wasserlöcher gesetzt, festgebunden oder verletzt –, um sie anschließend vor laufender Kamera zu retten. Viele User haben keine Ahnung, dass die Videos, die sie vor lauter Mitgefühl oder Freude über eine geglückte Rettung zum Weinen bringen, nur gestellt sind.

Die WTG berichtet von Hunden, die etwa im ostafrikanischen Uganda für Spendenvideos misshandelt oder ausgehungert worden sein sollen. Die emotionalen Aufnahmen erzielen Millionen Aufrufe und dienen dazu, Spenden und Werbeeinnahmen zu generieren. "Das ist nicht nur Betrug an gutgläubigen Tierfreunden, es ist massive Gewalt gegen Tiere, die erst durch Social Media möglich wird", sagt Plasse.

Appell an Nutzer sozialer Medien

Die Tierschützer auf Bali appellierten an Nutzer sozialer Medien, Inhalte mit offensichtlichem Tierleid zu melden – und vor allem nicht mit ihnen zu interagieren. Peta-Präsident Baker brachte es auf den Punkt: "Das Ansehen, Liken, Kommentieren und Teilen von Videos, die Tierquälerei zeigen, füttert lediglich die Algorithmen, die dazu beitragen, dass sich diese Inhalte verbreiten und Einnahmen generieren."