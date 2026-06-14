Die m&i-Fachklinik Bad Liebenstein ist von der Deutschen Gesellschaft für Neurorehabilitation (DGNR) als anerkanntes Zentrum für Beatmungsentwöhnung (Weaningzentrum) zertifiziert worden. Diese Auszeichnung unterstreicht die Qualität der medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Versorgung für schwerstbetroffene neurologische Patienten im direkten Anschluss an eine intensivmedizinische Behandlung. Bereits seit dem Jahr 2019 betreibt die Klinik im Rahmen der Neurologischen Frührehabilitation Phase B eine spezialisierte Weaningstation mit 16 intensivmedizinisch ausgestatteten Behandlungsplätzen.