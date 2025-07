Grundlage schon vor einem Jahr geschaffen

Damit kommt rund ein Jahr nachdem die gesetzliche Grundlage für Doktorarbeiten an den Hochschulen geschaffen wurde, der Prozess in Gang. Bislang waren Promotionen nur an Universitäten möglich. Wer an einer FH promovieren wollte, musste eine Kooperation mit einer Universität eingehen.