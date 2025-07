Facharbeiter fehlen: Verzögerung am Königssee: Olympia-Test fällt aus

Königssee - Die am Königssee vorgesehene Olympia-Generalprobe der Rennrodlerinnen und Rennrodler im Januar 2026 fällt aus. Die im Sommer 2021 bei einem Unwetter zerstörte Bob- und Rodelbahn wird erst im Oktober des nächsten Jahres fertig und nicht wie vorgesehen in diesem November. "Die Entscheidung trifft uns sehr hart", erklärte Thomas Schwab, der Sportdirektor des Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD). Der Wiederaufbau verzögere sich, der Eiskanal könne doch nicht wie geplant in Betrieb genommen werden, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamts Berchtesgadener Land. "Alle Beteiligten haben bis zuletzt sämtliche uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft, um die Bahn noch in diesem Jahr vereisen zu können. (...) Leider hat sich nun bestätigt, dass dies im bisherigen Zeitplan nicht umsetzbar ist", erklärte Landrat Bernhard Kern.