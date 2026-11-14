Facebook-Konzern: Italien verhängt 805 Millionen Euro Strafe gegen Meta

Rom - Der Facebook-Konzern Meta ist in Italien wegen des unzulässigen Zugriffs auf Fotos und Videos von Smartphone-Nutzern mit einer Strafe von 805 Millionen Euro belegt worden. Die Behörde Garante wirft dem US-Konzern vor, Nutzer der Android-App nicht ausreichend darüber informiert und keine wirksame Einwilligung eingeholt zu haben. Betroffen seien rund 20 Millionen Android-Nutzer in Italien, hieß es. Die 805 Millionen Euro entsprechen laut der Behörde rund 0,47 Prozent des weltweiten Umsatzes des Konzerns im Jahr 2024.