Es ist der längste Tag des Jahres. Auf den Straßen der Meininger Innenstadt herrscht Bewegung, die Plätze sind prall gefüllt mit Besuchern jeden Alters. Getränke- und Essensstände reihen sich aneinander und bieten für jeden Geschmack etwas. Musiker spielen auf den Bühnen, die sich quer durch die Altstadt ziehen. In Gassen und entlang der Meininger Einkaufsstraße begeistern einzelne Künstler die vorbeilaufenden Besucher mit ihren Instrumenten. An diesem warmen und wolkenlosen Tag herrscht eine ausgelassene Stimmung, die ganz im Zeichen der Musik und des harmonischen Zusammenkommens steht. So wünschen es sich jedenfalls die Veranstalter der diesjährigen „Fête de la Musique“. Doch bis es soweit ist, wartet noch einiges an Arbeit auf das engagierte Team.