Am Samstag, 21. Juni, verwandelt sich die Innenstadt von Meiningen in eine große, offene Bühne: Die Fête de la Musique lädt Musikliebhaber aus der gesamten Region zum gemeinsamen Feiern, Hören und Verweilen ein. Zwischen 14 und 22 Uhr sorgen rund 40 Bands, Solokünstler, Chöre und Ensembles an 23 Spielorten für ein vielfältiges musikalisches Programm. Das besondere Musikfestival ist kostenlos und für alle zugänglich.