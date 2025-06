Was macht man am längsten Tag des Jahres, wenn siebzehn Stunden lang die Sonne nicht untergeht? Eine Möglichkeit in Meiningen war, der Einladung zur Fête de la musique zu folgen. 23 Bühnen waren dafür in der Innenstadt aufgebaut worden – von den fleißigen, ehrenamtlichen Helfern des Festivals, aber auch von zahlreichen Geschäftsinhabern, die einfach ihre Ladentüren aufschlossen und davor Tische und Bänke aufstellten sowie eine Bühne für die Künstler errichteten. „Weltweit, kostenlos – und draußen“ ist dabei das Motto. Meiningen wurde erneut zu einer großen Bühne, verteilt auf viele Straßen, Plätze und Gärten. Keinerlei Eintritt für die Besucher ist nur die eine Besonderheit. Dass hier Profis neben Amateuren auftreten, Chöre, Bands und DJs und Solokünstler die Besucher zum Zuhören, Tanzen und Mitfeiern animieren, macht dieses Festival zu einem Erlebnis für alle Beteiligten, für Besucher wie für die Künstler.