Die Meininger Innenstadt stand am Sonntag bei herrlichstem Sommerwetter zum zehnten Mal ganz im Zeichen von Musik, Begegnung und Nachhaltigkeit. Zur Musikveranstaltung „Fête de la Musique“ nach französischem Vorbild verwandelten sich zahlreiche Plätze, Straßen und Veranstaltungsorte in offene Bühnen für Musikerinnen und Musiker unterschiedlichster Genres. Besucherinnen und Besucher erlebten ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Tanz, DJs und neu im Programm die „Wandermusikanten“, die an verschiedenen Orten der Innenstadt für musikalische Überraschungen sorgten.