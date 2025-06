Das Fest der Musik, auf Französisch „Fête de la Musique“, hat seine Ursprünge 1982 in Frankreich, wo es erstmals veranstaltet wurde, um die Freude an der Musik zu feiern. Seitdem hat es weltweit an Popularität gewonnen und wird inzwischen in mehr als 140 Städten in Deutschland ausgetragen. „Im vergangenen Jahr hat sich Sonneberg erstmals in diese große Gemeinschaft eingereiht“, berichtet Citymanagerin Sue Bähring aus dem Sonneberger Organisationsteam und blickt stolz auf die Geschichte des Festes. Im vergangenen Jahr hat Bähring eine echte Lücke im kulturellen Angebot der Region festgestellt: „Zu einer Veranstaltung musste man bisher nach Meiningen oder Bamberg fahren“, erinnert sie sich.