„Hallo, ich bin Joyce! Laufen ist meine große Leidenschaft und diese Begeisterung möchte ich mit dir teilen. Für mich bedeutet Laufen nicht nur körperliche Bewegung – es ist pure Leidenschaft, Motivation und Spaß. Laufen ist für mich mehr als nur ein Sport oder Hobby, es ist ein Lifestyle“, heißt es zur Begrüßung auf der Homepage von Joyce Hübner. „Für mich ist es der Spaß am Laufen. Ich glaube fest daran, dass die Freude an der Bewegung den Schlüssel zu einem gesunden und erfüllten Leben darstellt.“ Die 37-jährige gebürtige Berlinerin hat das Laufen seit etwa zehn Jahren zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht und ist derzeit auf ihrer jüngsten Mission quer durch Deutschland unterwegs. Begleitet wird sie dabei von ihrem Lebensgefährten Sven, der mit dem Auto Verpflegung, Laufschuhe und Kleidung transportiert.