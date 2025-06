Er kann nicht anders. Der gebürtige Kleinschmalkalder Axel Bauer, der mit Familie in Floh lebt, muss alle paar Jahre reisen. Reisen heißt für ihn, fremde Länder und Kulturen entdecken – meist mit dem Fahrrad und viele Jahre mit seiner Frau Wibke sowie – seit sie auf der Welt sind – mit den Kindern Smilla und Selma. Kaukasus und Elbrus, Argentinien und Chile, Neuseeland, Finnland, Bergsteigen in Bolivien, Afrika, die Liste lässt sich fortsetzen. Der studierte Innenarchitekt, der jetzt als Lehrer an der Regelschule Schmalkalden arbeitet, mag das Extreme. 4500 Kilometer in 30 Tagen per Rad vom Nordkap nach Venedig heißt seine neue Herausforderung, die er ab Samstag per Zug und Flug nach Norwegen in Angriff nimmt.