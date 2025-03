„Es ist sozusagen mein Heimspiel“, erzählt Maren Leipold. Sie sitzt im Garten ihres Hauses in Steinach. Nur einen Steinwurf entfernt befinden sich das Stadion am Fellberg, das Freibad und die Skiarena Silbersattel. Eben jene Freizeitstätten, die einmal im Jahr einen Tag lang im Zuge des Braveheart Battles von Hunderten von Sportlern bevölkert werden, die es doch gern etwas außergewöhnlich und extrem mögen und dafür aus ganz Deutschland sowie darüber hinaus in die Stadt im Landkreis Sonneberg reisen. So auch am Samstag, 29. März, wieder.