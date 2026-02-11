Wer ist Joyce Hübner? Für Hunderttausende Follower in den sozialen Netzwerken ist die 37-jährige Berliner Extremläuferin eine Heldin der Ausdauer. Ihr aktuelles Projekt ist dabei gar von nationaler Tragweite: In 495 Tagen will sie 495 Marathons absolvieren und dabei jede einzelne der 2.059 Städte Deutschlands persönlich erlaufen. Auch Bad Salzungen sollte daher ein Teil des Mammutprojekts sein. Doch bei ihrem Gastspiel in der Rhön und dem Raum Bad Salzungen zeigen sich Fragezeichen. Es steht die Frage im Raum, ob das Kernversprechen eines„Städtetrips“ in diesem Abschnitt womöglich Opfer von Fehlplanungen wurde?