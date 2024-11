Kundgebung war möglich

Durch die "Reichsbürger" war nach Polizeiangaben zunächst versucht worden, ein Objekt in Siemerode anzumieten. Ein Mietvertrag sei aber nicht zustande gekommen. Schließlich hätten sich Angehörige der Szene am Marktplatz in Heiligenstadt getroffen. Eine Kundgebung sei in Absprache mit der Versammlungsbehörde möglich gewesen. Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Es sei jedoch ein bestehender Haftbefehl vollstreckt worden, der durch eine Geldzahlung ohne freiheitsentziehende Maßnahme ausgesetzt wurde.