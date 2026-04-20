Extremismus: Weiter keine Klarheit über Anschlag auf israelisches Lokal

München (dpa/lby) - Die seit Tagen laufende Prüfung eines vermeintlichen Bekennervideos hat laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann noch keine Klarheit über die Hintergründe zu dem Anschlag auf ein israelisches Restaurant in München geliefert. "Es gibt noch keine gesicherten Erkenntnisse, wer hier unmittelbar für die Tat verantwortlich ist", sagte der CSU-Politiker auf Anfrage in München. Das fünf Tage nach der Tat aufgetauchte Video zeige "auf jeden Fall eine verbale Unterstützung" des Anschlags. "Ob es sich unmittelbar auch um die Täter handelt oder um Sympathisanten der Täter, das sind Dinge, die Gegenstand der Ermittlungen sind."