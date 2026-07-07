Das Verwaltungsgericht Meiningen wird sich mit der Klage des ehemaligen Bundeswehr-Majors Christoph Heurich gegen seine Entlassung befassen. Der heute 41-Jährige war im November 2025 wegen Extremismusvorwürfen aus der Bundeswehr entlassen worden. Heurich, parteiloser Vorsitzender der AfD-Fraktion im Meininger Stadtrat, bestreitet den Vorwurf, nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stehen.