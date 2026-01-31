Seit knapp sieben Jahren sitzt Christoph Heurich für die AfD im Meininger Stadtrat. Er ist meist ein recht stiller Teilnehmer der Sitzungen. Er fällt nicht durch markige Wortbeiträge, Zwischenrufe oder laute Sprüche auf, sondern am ehesten dadurch, dass er immer ausgesprochen gut gekleidet in den Ratssaal kommt. Mit der noblen Garderobe, so sagte er einmal, drücke er seinen „Respekt vor dem Gremium“ aus. Öffentlich von sich Reden gemacht hatte der Berufssoldat in seiner Zeit vor der Kommunalpolitik: 2013 erfüllte sich der damalige Kompaniechef Heurich einen großen Wunsch, als er mit dafür sorgte, dass Rekrutinnen und Rekruten des Panzerbataillons 393 aus der Werratal-Kaserne Bad Salzungen ihr feierliches Gelöbnis auf dem Marktplatz seiner Heimatstadt ablegten. Kurz zuvor hatte der damalige Oberleutnant ein Meiningen-Ortsschild, das ihn bei seinem Auslandseinsatz in Afghanistan begleitete, öffentlichkeitswirksam an Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) zurückgegeben.