Extremismus und Terrorismus: Extremismus-Staatsanwälte führten 6.500 Ermittlungsverfahren

München (dpa/lby) - Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) hat seit ihrer Gründung vor knapp zehn Jahren mehr als 6.500 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei hätten die Ermittlerinnen und Ermittler bundesweit beachtete Erfolge erzielt, sagte Justizminister Josef Schmid (CSU) anlässlich eines Chef-Wechsels bei der Zentralstelle: Sie wird nun vom Leitenden Oberstaatsanwalt Alexander Ecker geführt, er folgt auf die Leitende Oberstaatsanwältin Gabriele Tilmann.