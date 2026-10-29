Extremismus und Terrorismus: Extremismus-Staatsanwälte führten 6.500 Ermittlungsverfahren

Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass die ZET, die organisatorisch bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelt ist, gegen zwei Männer ermittelt, die im Raum Nürnberg einen Sabotageanschlag mit Brandbeschleunigern geplant haben sollen - und zwar im Auftrag einer fremden Regierung oder Vereinigung und gegen Bezahlung. Ziel sei ein noch nicht näher bekanntes Gebäude oder eine Einrichtung der kritischen Infrastruktur gewesen, teilte die Behörde mit. Dieses sollte demnach angezündet werden und der Brand einen nicht unerheblichen Sachschaden verursachen, "um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden". Ermittelt werde wegen Verabredung zu einem Verbrechen der Brandstiftung und Agententätigkeit zu Sabotagezwecken. Zuvor hatte der "Spiegel" über den Fall berichtet.