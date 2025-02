Extremismus: Trump stellt Kapitol-Angreifer erneut als Opfer dar

Trump äußerte sich auf dem Weg nach New Orleans, wo er als erster US-Präsident dem Super Bowl beiwohnte. Dort präsentierte er sich kurze Zeit später auf dem Spielfeld mit Angehörigen von Terroropfern und Polizeibeamten, die als Ersthelfer in der Stadt im Einsatz waren, nachdem bei einem Anschlag am Neujahrstag 14 Menschen getötet worden waren. Ein Reporter sprach ihn während des Flugs darauf an und stellte den Zusammenhang zur Rolle der Polizisten am 6. Januar 2021 her.