Berlin - Mit Durchsuchungen ist die Polizei gegen mutmaßliche Mitglieder einer rechten Chatgruppe vorgegangen. In Berlin waren die Wohnungen eines 50-Jährigen in Oberschöneweide und einer 55-Jährigen in Adlershof sowie in Neuenhagen das Ziel, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Aktion erfolgte zeitgleich mit Durchsuchungen in Bayern und Baden-Württemberg.