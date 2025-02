Die Anklage wirft Maja T., die in Jena geboren wurde, Mitgliedschaft in einer "kriminellen Vereinigung" vor, die auf offener Straße in zwei Fällen Menschen tätlich angegriffen habe, die sie für rechtsextrem hielt. Dabei gab es insgesamt vier Verletzte. Erst vor zwei Tagen hat dazu beim Oberlandesgericht in München der Prozess gegen die mutmaßliche Mittäterin Hanna S. begonnen. In diesem Fall spricht die Staatsanwaltschaft von versuchtem Mord.