München (dpa/lby) - Vier Männer sollen in einem Festzelt auf dem Oktoberfest in München mehrfach den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben. Andere Festzeltbesucher alarmierten am Donnerstagabend den Sicherheitsdienst, wie die Polizei mitteilte. Beamten nahmen die vier Verdächtigen im Alter von 26 Jahren daraufhin vorläufig fest. Sie wurden wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt und anschließend wieder entlassen.