Extremismus: Linksextremistin Lina E. soll vorzeitig frei kommen

Dresden (dpa/sn) - Die Linksextremistin Lina E. soll vorzeitig aus der Haft freikommen. Das Oberlandesgericht Dresden habe sich mit einem entsprechenden Antrag nach Verbüßen von zwei Dritteln der Haftstrafe befasst und zu ihren Gunsten entschieden, sagte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage. Darüber hatten zuvor "Leipziger Volkszeitung" und "Sächsischer Zeitung" berichtet. Zu Details des Beschlusses wollte die Sprecherin nichts sagen, weil es sich um eine nicht-öffentliche Entscheidung handle und Persönlichkeitsrechte der Betroffenen berührt würden. Das Ganze ist den Angaben zufolge noch nicht rechtskräftig.