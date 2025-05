Extremismus: Landesinnenminister: Radikalisierung durch soziale Medien

Erfurt - Thüringens Innenminister Georg Maier sieht in der Verbreitung rechtsextremer und rassistischer Inhalte in sozialen Medien einen möglichen Grund für die Radikalisierung junger Menschen in der rechtsextremen Szene. "Die Rolle der Algorithmen und der sozialen Medien darf man nicht unterschätzen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die Kanäle in den sozialen Medien würden stark von "rechtspopulistischen und rechtsextremen Strömungen wie auch der AfD und anderen" bespielt. "Das hat natürlich Folgen."