Marx zeigte sich schockiert über den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland, aber auch weltweit: "Das trifft uns wirklich ins Herz in einem Land, auf einem Kontinent, der so viel an Antijudaismus, Antisemitismus und Gewalt gegen Juden erlebt hat." Marx appellierte an Christen und Juden, "Schulter an Schulter" zu stehen.