Extremismus: Hitler-Gruß und Hetze - rechtsextreme Fälle bei der Polizei

Demnach wurden in den Jahren 2022, 2023 und 2024 neun Delikte wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen bekannt. In acht Fällen ging es um Volksverhetzung, in zwei Fällen um Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung, gerichtet gegen Personen des politischen Lebens. In einem Fall ging es um verhetzende Beleidigung.