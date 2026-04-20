Extremismus: Herrmann legt Verfassungsschutzbericht vor

München (dpa/lby) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellt am Montag (11.30 Uhr) den neuen Verfassungsschutzbericht vor. Spionage, Sabotage und gezielte Desinformation, insbesondere von ausländischen Akteuren, hätten im letzten Jahr deutlich zugenommen, hieß es schon vorab vom Ministerium. Und auch der islamistische Terror gefährde das Alltagsleben im Freistaat – ein Beispiel hierfür sei der frühzeitig vereitelte Anschlagsplan auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing. Zudem beobachteten die Sicherheitsbehörden eine steigende Gewaltbereitschaft auf vielen Seiten.