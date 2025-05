Extremismus: Extremisten werben an Münchner Schulen für rechte Ideologie

Die gleichen Inhalte fanden sich auch auf den Transparenten und Flyern, die am Mittwoch und Donnerstag in Schulen in Bogenhausen, im Lehel und noch einmal in Schwabing gezeigt und verteilt wurden. Die Täter konnten jeweils zunächst unerkannt fliehen. "Es gab schon in den letzten Wochen ein paar Fälle", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums ergänzend. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) dankte den Schülern und Lehrkräften, die die Täter gestört hatten, für ihre Zivilcourage.