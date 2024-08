Extremismus: Experte: Migranten nicht per se anfällig für Radikalisierung

Zu Beginn kann diese neue Rolle auch mit positiven Entwicklungen einhergehen. Weniger Probleme mit Alkohol, Partys oder der Polizei gehören laut Endres dazu. "Im weiteren Verlauf der Radikalisierung kommt es dann vermehrt zu Konflikten mit dem sozialen Umfeld." Für Familie und Freunde seien ungewöhnliche Kontakte in Moscheen oder in sozialen Netzwerken oft die ersten Warnzeichen.

Menschen zurückgewinnen

Die Beratungsstelle Extremismus im Bamf besteht seit 2012 und bietet für solche Fälle eine Hotline an. Hier können Menschen anrufen, wenn sie bei einer Person in ihrem Umfeld eine Radikalisierung befürchten. In manchen Fällen versuchen die Berater selbst einzuschreiten.

"Es stehen Gesprächen mit der Familie an, mit der Schule, mit dem Arbeitgeber, mit den Verwandten, mit Freunden, wie auch immer. Die Beratungsstellen analysieren dann, wie wir an die Person rankommen." Die speziell geschulten Ausstiegsbegleiter versuchen zusammen mit dem sozialen Umfeld in kritischeren Fällen schnell Lösungen zu finden. "Das gelingt landauf, landab sehr gut", sagte Endres.