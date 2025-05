Extremismus: Ermittlungen nach Demos zum 1. Mai in Gera

880 Rechtsextreme zogen durch die Stadt

In Gera waren am Tag der Arbeit nach Zählung der Polizei etwa 880 Rechtsextreme durch die Stadt gezogen. An einem Protest gegen diesen Aufmarsch hatten sich den Angaben nach bis zu 750 Menschen beteiligt. Wie auch andere Veranstaltungen am 1. Mai in Thüringen seien diese Demonstrationen "friedlich und ohne nennenswerte Störungen" geblieben, hatte die Polizei zunächst mitgeteilt.