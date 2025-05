Nürnberg (dpa/lby) - 350 Menschen in Bayern sind nach Angaben von Beratungsstellen im vorigen Jahr Opfer von rechter Gewalt geworden. Sie seien bei 313 Vorfällen - davon allein 117 in München - angegriffen worden. Das teilten die Beratungsstellen B.U.D. ("Beratung.Unterstützung.Dokumentation") in Nürnberg und Before für Betroffene von rechter und gruppenbezogen menschenfeindlicher Gewalt und Diskriminierung in München mit.