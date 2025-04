Extremismus: Behörden entziehen Extremisten in Bayern 140 Waffen

Die für das Waffenrecht zuständigen Landratsämter und kreisfreien Städte sprachen demnach gegen 25 Personen mit extremistischen Bezügen einen Widerruf ihrer waffenrechtlichen Erlaubnisse aus. 15 weitere seien dem Widerruf zuvorgekommen, indem sie ihre Erlaubnisse und Waffen freiwillig abgegeben hätten. "Insgesamt konnten so im letzten Jahr 140 Waffen entzogen werden", berichtete Herrmann. In 17 Fällen sei das eingeleitete Verfahren zum Stichtag 31. Dezember 2024 noch nicht abgeschlossen gewesen. Bei weiteren 36 Personen dauere die Prüfung derzeit noch an, ob die Erkenntnisse der Behörden für die Einleitung eines Verfahrens ausreichen.