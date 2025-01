Extremismus AfD-Regierungsbeteiligung? Knobloch: "Gott behüte uns"

Die 92-Jährige sieht eine neue Qualität der Feindlichkeit: "Mich besorgt der Hass, der immer stärker wird und weit über den früher gewohnten Antisemitismus hinausgeht, und der auch die Juden hier betrifft", sagte sie der Zeitung anlässlich des Holocaust-Gedenktages am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, dem 27. Januar. "Anfeindungen über Briefe, Anrufe, E-Mails, das haben wir immer bekommen. Aber jetzt ist es anders. Juden in der ganzen Welt und besonders in Israel sind bedroht."