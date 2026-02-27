Schneeflocken tanzen vor meinen Augen im Schein der Stirnlampe. Ein unablässiger Strom von weißen Punkten kommt mir seit Stunden entgegen.
Extremes Skirennen Durch Kälte, Nacht und Einsamkeit
Axel Bauer 27.02.2026 - 13:00 Uhr
Das bringt Körper und Geist an die Leistungsgrenze: Der Floh-Seligenthaler Axel Bauer schildert seine Extremerfahrung beim Ultra-Ski-Orientierungsrennen im Isergebirge.
Schneeflocken tanzen vor meinen Augen im Schein der Stirnlampe. Ein unablässiger Strom von weißen Punkten kommt mir seit Stunden entgegen.