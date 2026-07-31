"Ein großer Unterschied zu uns Menschen: Wir Menschen schwitzen – mit Fell und Federn und ohne Schweißdrüsen funktioniert das nicht. Füchse, aber auch manche Vögel hecheln stattdessen, um sich abzukühlen. Und Tauben kehlflattern, versetzen also ihre Muskeln im Kehlkopf in Schwingung, um die feuchten Schleimhäute der Luft auszusetzen und Wärme abzugeben", erklärt Olfen.

Auch bei den Insekten gibt es der Expertin zufolge besondere Tricks: "Libellen machen eine Art Handstand und recken ihr Hinterteil nach oben, um ihre zur Sonne gerichtete Körperoberfläche zu minimieren."

Besonders kreativ sind Olfen zufolge Störche: "Störche schmieren eigenen Kot auf ihre Beine als Hitzeschutz."

Wie man als Mensch helfen kann

Und was kann man tun, wenn man den hitzegestressten Tieren helfen will? "Man kann Wasserschalen aufstellen im Garten oder Balkon, mit Steinen als Landeplätze", erklärt Olfen von der Wildtierstiftung. Das Wasser darin solle täglich gewechselt werden. Bei der Gestaltung von Gärten und Städten gelte: "Wir brauchen mehr Verdunstungsflächen, mehr Bäume, mehr Wasserflächen."