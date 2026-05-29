Extrembergsteigen US-Läufer erklimmt Everest in unter zehn Stunden

Das Archiv Himalayan Database dokumentiert seit den 1960er Jahren möglichst alle Himalaya-Expeditionen in Nepal. Bierling sagte, sie habe selbst noch nicht mit Andrews gesprochen. Nach den Angaben auf ExplorersWeb habe er schon ab Lager 2 auf 6.400 Metern Flaschensauerstoff mit einer Flow Rate von vier Litern pro Minute benutzt. Lhakpa Gelu, der knapp elf Stunden brauchte, habe erst ab Lager 4 Flaschensauerstoff benutzt. Die Flow Rate sei nicht bekannt, da die Himalayan Database sie nicht erfasse, aber damals seien zwei oder höchstens drei Liter pro Minute üblich gewesen.