Wer auf dem Keltenpfad unterwegs ist, kann sich auch in den kommenden drei Jahren auf ausgezeichnete Wanderqualität verlassen. Vor Kurzem hat das Deutsche Wanderinstitut die 17,5 Kilometer lange Extratour rund um den markanten Oechsenberg in der Rhön erneut geprüft und als Premium-Wanderweg zertifiziert. Das Wandersiegel, das europaweit derzeit über 650 Wanderwege tragen und an vier weitere Wege der Thüringer Rhön – die Extratouren „Der Meininger“, Gebaweg, Point-Alpha-Weg und Vorderrhönweg – vergeben ist, gilt als wichtiger Maßstab für anspruchsvolle Wanderwege und soll zugleich mehr Gäste in die Region locken.