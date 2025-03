Die Krankenhäuser in Suhl, Meiningen, Hildburghausen und Bad Salzungen erhalten in diesem Jahr mehr finanzielle Zuschüsse der Krankenkassen als ursprünglich geplant war. Diese frohe Botschaft verkündete am Montag die Krankenkasse Barmer. Demnach bekommen insgesamt acht Thüringer Kliniken zusammengerechnet 4,5 Millionen Euro in ihre meist klammen Kassen gespült. Hintergrund ist das sogenannte Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG), ein Teil der Krankenhausreform der Ampel-Regierung und ihres Gesundheitsministers Kar Lauterbach (SPD). Das Gesetz mit dem Bandwurmnamen ist zu Jahresbeginn in Kraft getreten. Ziel sollte sein, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum auch bei zurückgehenden Fallzahlen aufrechtzuerhalten.