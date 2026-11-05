X-Nutzer: "Wie wär's mit einer bayerischen Initiative, den ganzen CO2-Quatsch abzuschaffen? Sie sind doch in der Regierung?"

Aiwanger: "Kapieren Sie nicht den Unterschied zwischen Landes- und Bundespolitik? Ich kann als bayerischer Wirtschaftsminister die CO2-Bepreisung nicht abschaffen, obwohl ich es gerne täte. Das ist Bundes- und Europapolitik. Verstehen Sie das wirklich nicht? Warum ändern Sie nicht die Mietpreise Ihres Nachbarhauses das Ihnen gar nicht gehört?"

(Dialog am 13. Juli 2026 auf der Plattform X)