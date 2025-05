Exportwirtschaft: Ministerin: Wollen gute Handelsbeziehungen mit den USA

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will die Handelsbeziehungen mit den USA trotz der großen Verunsicherung über mögliche US-Zölle stabilisieren. "Die USA sind der wichtigste Exportmarkt für die Thüringer Wirtschaft – schon deshalb haben wir großes Interesse an weiterhin guten Handelsbeziehungen", sagte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) auf Anfrage in Erfurt. Zusammen mit Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sowie Vertretern der Thüringer Wirtschaft und Wissenschaft wird sie vom 18. bis 24. Mai in die USA reisen.