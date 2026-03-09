Export: Wenig Außenhandel Thüringens mit dem Iran

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen leben nur wenige Iraner und der Außenhandel des Freistaats mit dem Land ist gering ausgeprägt. Im Jahr 2025 wurden nach vorläufigen Zahlen des Landesamts für Statistik Waren im Wert von rund 24,3 Millionen Euro von Thüringen in den Iran exportiert. Damit liegt das Land auf Rang 57 der Exportländer des Freistaats, wie die Statistikbehörde mitteilte. Zum Vergleich: In Thüringens wichtigsten Exportpartner, die USA, wurden nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2025 Waren im Wert von rund 2,1 Milliarden Euro exportiert.