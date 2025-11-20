Export-Minus Maschinenbauer fordern Ausnahmen von US-Zöllen

Positive Konjunkturdaten aus der Elektroindustrie

Aus der deutschen Elektroindustrie hingegen kommen positive Exportzahlen: Mit einem Plus von 9,6 Prozent auf 22,2 Milliarden Euro war der September der beste Monat für die Branche in diesem Jahr. Während es im US-Geschäft Rückgänge gab, verzeichnete der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) im Ausfuhrgeschäft mit China im September den ersten Anstieg seit einem Jahr. In den ersten drei Quartalen insgesamt summierten sich die Ausfuhren der deutschen Elektro- und Digitalindustrie den Angaben zufolge auf 190,5 Milliarden Euro – ein Plus von 3,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.